AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'den İran'a Tepki: "Can Kaybı Sayısı Dehşet Verici, Yeni Yaptırım Paketi Süratle Önerilecek"
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki protestolar sırasında artan can kayıplarını 'dehşet verici' olarak değerlendirerek, Tahran yönetimine yeni yaptırım paketinin yakında önerileceğini açıkladı.
(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran genelinde yaşanan protestolarda artan can kayıplarını "dehşet verici" olarak nitelendirerek, "Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırım paketinin süratle Avrupa Komisyonu'na önerileceğini" duyurdu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik müdahalesini eleştirdi.
Komisyon Başkanı, "İran'da artan can kaybı sayısı dehşet verici. Aşırı güç kullanımını ve özgürlüklerin kısıtlanmaya devam edilmesini tartışmasız bir şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği'nin (AB), İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) "halihazırda insan hakları yaptırım rejimi listesine bütünüyle dahil ettiğini" belirten von der Leyen, "baskı ortamından sorumlu olan aktörlere karşı ek tedbirler alınacağını" aktardı.
Von der Leyen, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yakın işbirliği içinde, baskıdan sorumlu olanlara yönelik ilave yaptırımlar süratle önerilecektir" dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mesajını, Tahran sokaklarındaki göstericilere destek vererek, "Özgürlükleri için cesurca yürüyen İran halkının yanındayız" sözleri ile tamamladı.