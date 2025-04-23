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AB, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısını Kınadı

AB, Cammu Keşmir'deki Terör Saldırısını Kınadı
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Avrupa Birliği, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde turistlere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

AB, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin turistlere yönelik saldırısını kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Von der Leyen, paylaşımında, "Bugün Pahalgam'da meydana gelen alçak terör saldırısı pek çok masum insanın hayatını çaldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ve bugün yas tutan tüm Hintli kalplere en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Kallas da saldırıyı kınayarak, "AB, terörizme karşı kararlı bir duruş sergilemektedir" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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