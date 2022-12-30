8 bin hasta telefonuna gelen 'kansersiniz' mesajıyla şok oldu! Hastanenin telefonları kilitlendi

İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarının yılbaşını kutlamak amacıyla toplu mesaj hazırladı. Ancak toplu mesajda karışıklık yapan doktor, 8 bin hastaya "Kansersiniz" diye mesaj attı. Mesajı alan hastalar, hastanenin telefonlarını kilitledi.

İngiltere'de hastalarının yeni yıllarını kutlamak isteyen bir doktor, büyük skandala imza attı. Sistemde kayıtlı olan 8 bin hastaya "Mutlu yıllar" yazmak isteyen doktor, yaptığı hata nedeniyle hastalara "Kansersiniz" diye mesaj attı. Telefonlarına gelen bildirimi gören hastalar ise büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yaşadı.

TELEFONLARI KİLİTLEDİLER

Telefonlarına gelen mesajların ardından tahlillerinin yeniden kontrol edilmesini isteyen tam 8 bin hasta, yaptıkları aramalar nedeniyle hastanenin telefonlarını kilitledi.

ÖZÜR MESAJI GELDİ

Yaşanan olayın büyük yankı uyandırmasının ardından özel hastaneden de açıklama geldi. Hastane, yapılan hata nedeniyle tüm hastalardan özür diledi.