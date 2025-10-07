Haberler

7 Ekim'in yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya mı indi?
İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı soykırımın yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yıl dönümünde, Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği yönündeki iddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"ALGI OPERASYONUNUN PARÇASIDIR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı platformlarda paylaşılan içeriklerin dezenformasyon ürünü olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan'ı Filistin karşıtı gibi göstermeye çalışan bu tür iddialar, kamuoyunu yanıltmayı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumsuz etkilemeyi, kardeş ülke Azerbaycan'ın itibarını zedelemeyi, Türk-İslam dünyası içindeki dayanışma algısını kırmayı ve Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı gölgelemeyi hedefleyen bilinçli ve sistematik bir algı operasyonunun parçasıdır."

"RESMİ KAYNAKLARA İTİBAR EDİN" UYARISI

DMM, kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi adına vatandaşları uyararak, "Bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi ve resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

