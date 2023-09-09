7 şiddetinde depremle sarsılan Fas'tan ilk görüntüler! Devasa binanın insanların üzerine yıkıldığı anlar kamerada

Fas'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 296 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı. Deprem anına ait bir görüntüde devasa binanın yerle bir olduğu görülüyor. O esnada vatandaşların çığlık atarak sağa-sola kaçtığı görülüyor.

Fas'ta 8 kilometre derinlikte meydana gelen ve birçok kentte büyük yıkımlara neden olan deprem anına ait bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde depremin şiddetine dayanamayan bir binanın yıkılışı ve insanların panik içerisinde sağa sola koşturduğu anlar yer alıyor.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiği bildirildi. Fas İçişleri Bakanlığı, ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KOCA BİNA YERLE BİR OLDU

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken gelen görüntüler de depremin şiddetini gözler önüne serdi. Çekilen bir görüntüde deprem anında bir binanın insanların üzerine yıkıldığı anlar yer alıyor. O esnada vatandaşların panik halinde sağa sola kaçıştıkları görülüyor.