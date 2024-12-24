Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrikadaki patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
12 kişinin hayatını kaybettiği patlama sabotaj mı?
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam

533 metre uzunluğundaki köprü çöktü: 2 ölü, 10 kayıp

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da 533 metre uzunluğundaki bir köprünün çökmesi sonucu bir asit tankeri ve 6 araç nehre düştü. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise kayıp. Nehre düşen araçlar arasında iki motosiklet, üç kamyon ve bir otomobil bulunuyor. Kazanın ardından sülfürik asidin suya karışması çevre felaketi endişesi yarattı. Kazada 25 yaşında bir kadın ve 46 yaşında bir erkek hayatını kaybetti.

Brezilya'da yaşanan korkunç kazada, 533 metre uzunluğundaki bir köprünün çökmesiyle bir asit tankeri ve 6 araç nehre düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden haber alınamıyor.

Kuzeydoğu Brezilya'da Aguiarnopolis ve Estreito kentlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nde meydana gelen felaket, sülfürik asidin suya karışması nedeniyle çevre felaketi endişesi de yarattı.

Yerel meclis üyesi Elias Junior tarafından çekilen görüntülerde, bir kamyonetin son anda durarak çöken yoldan kurtulduğu görülüyor. Bir arkadaşıyla köprüdeki çatlakları incelemeye giden Junior, yapı çökerken kaçmayı başardı. Junior daha sonra, "Arkadaşım olmasaydı, bugün hayatta olmayabilirdim. İnsanlar her zaman köprünün ne kadar kötü durumda olduğundan şikayet ediyordu" dedi.

Nehre düşen araçlar arasında iki motosiklet, üç kamyon ve bir otomobil bulunuyor. Yetkililer, kamyonlardan birinin sülfürik asit taşıdığını doğruladı ve güvenlik endişeleri nedeniyle kurtarma çalışmaları durduruldu.

Kazada motosiklet kullanan 25 yaşında bir kadın ve 46 yaşında bir erkek hayatını kaybetti. Sekiz yetişkin ve 3 ile 11 yaşlarında iki çocuktan haber alınamıyor. Bir kişi kırık bacakla kurtarıldı.

1961'de açılan ve hiç yenilenmediği belirtilen köprünün çökmesi, Brezilya'daki altyapı sorunlarını tekrar gündeme getirdi. Aynı gün içinde ülkede yaşanan diğer kazalarda da 41 kişi otobüs kazasında, 10 kişi ise uçak kazasında hayatını kaybetti.

Yetkililer, Tocantins Nehri ekosistemine yönelik hasarı değerlendirmeye çalışırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başkent Brasília'yı kuzey kenti Belém'e bağlayan önemli bir güzergahta yer alan köprünün çökmesi, ülkedeki altyapı denetimlerine yönelik sert eleştirilere neden oldu.

533 metre uzunluğundaki köprü çöktü: 2 ölü, 10 kayıp

533 metre uzunluğundaki köprü çöktü: 2 ölü, 10 kayıp

533 metre uzunluğundaki köprü çöktü: 2 ölü, 10 kayıp
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
img

Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
img

Fabrikadaki patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
İsrail'i kalbinden vuran gruptan tarihi tehdit: Asla durmayacağız
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Elindeki suyu en olmayacak yere döktü
Suriye'de TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak
TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Çok sayıda ilan kaldırıldı
Ev sahiplerinin beklediği tarih! Çok sayıda ilan kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil mi? MASTERCHEF 2. CEKET | MasterChef 2. ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketi kim giydi? 24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 24 Aralık Salı Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 24 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bingöl okullar tatil mi? 24 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.