50 yıllık kocasını hastane odasında öldürdü, cinayetin ardından bambaşka bir hikaye çıktı

ABD'de, 76 yaşındaki Ellen Gilland ağır hasta olan 50 yıllık kocası Jerry Gilland'i hastane odasında tabanca ile öldürdü. Polis ekipleri, Gilland'ı elindeki tabanca ile kocasının yatağının başında otururken buldu. Çiftin beraber intihar planı yaptığı; ancak kadının kendisini öldürmeye cesaret edemediği ortaya çıktı.

Silah sesinin ardından odaya giren polisin tabancasını bırakıp teslim olmasını istediği Ellen Gilland, polisin bu isteğine karşılık vermeyince polisler şok tabancası ve lazerler kullanarak kadının teslim olmasını sağladı. Gilland, elleri kelepçelenerek tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarıldı.

ÖNCE KOCASINI, SONRA KENDİNİ ÖLDÜRECEKTİ

The Sun'ın haberine göre; polis amiri Jakari Young olaya ilişkin şunları söyledi: "Çift, Jerry Gilland'in ağır hasta olduğunu ve yaşam şansı olmadığını bildikleri için her şeyi haftalar önce plandı. Plana göre kadın önce kocasını öldürecek, daha sonra da intihar edecekti fakat başarısız oldu.

SİLAHI DOĞRULTUP ODADAN ÇIKMALARINI İSTEMİŞ

Polis ayrıca, odaya girdiklerinde kanlar içinde yatan kocasının yanında bulunan kadının tabancayı kendilerine doğrultup odadan çıkmalarını istediğini söyledi. Tutuklu yargılanan Ellen Gilland'ın cezasında hiçbir indirim uygulanmayacak