350 yolcu taşıyan tren alevler içinde kaldı, yolcular 15 dakikada tahliye edildi

ABD'nin Philadelphia kentinde dün akşam korku dolu anlar yaşandı. 350 yolcu taşıyan banliyö treni, seyir halindeyken alev aldı. Yolcular son anda tahliye edilirken facianın eşiğinden dönüldü.

Philadelphia'dan Wilmington'a giden SEPTA treni, saat 18:00 sıralarında Ridley Park yakınlarında aniden tutuştu. Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde, trenin pencerelerinden alevlerin fışkırdığı, kapılardan ise yoğun dumanın yükseldiği görüldü.

Yolculardan Dnasia Bruckner yaşadıklarını şöyle anlattı: "İki kez vagon değiştirdik. İnsanlar 'tren yanıyor' diye bağırıyordu ama görevliler hiçbir şey söylemiyordu. Tahliye 15 dakika sürdü. Korku ve panik içindeydik."

SEPTA sözcüsü Andrew Busch'un açıklaması: "Yangın trenin alt bölümünde başladı. Fotoğraflar durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Şans eseri can kaybı yaşanmadı."