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2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

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Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan isim 21 yaşındaki Danimarkalı Victoria Theilvig oldu. Theilvig Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı olurken, Malta'dan Beatrice Njoya büyük finale ulaşan 40'lı yaşlardaki ilk ve tek kadın oldu. Yarışmada Türkiye'yi ise 20 yaşındaki Ayliz Duman temsil etti.

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ABD'li şarkıcı Robin Thicke sahne aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

126 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim belli oldu. 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2024 ünvanını alan Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo ldu. Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki yarışmacı, güzellik yarışması da 126 yarışmacıyı geride bıraktı. 2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu. 21 yaşındaki Theilvig, tacını Palacios'tan aldı.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

Finale kalan 5 yarışmacı, çeşitli konularda sorularla karşı karşıya kaldı. Eğer kimse onu yargılamasaydı nasıl farklı yaşayacağı sorulan Theilvig, jüriye hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi ve "Ben anı yaşıyorum" diye ekledi. Daha sonra kendisini ekran başında izleyenlere bir şey söylemesi istenen yarışmacı, "Nereden gelirseniz gelin mücadeleye devam edin. Bugün burada duruyorum çünkü bir değişiklik istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bu gece bunu yapıyorum" dedi.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

Yarışmada birinci olan Theilvig'i sırasıyla Nijeryalı Chidimma Adetshina, Meksikalı Maria Fernanda Beltran, Taylandlı Suchata Chuangsri ve Venezuelalı Ileana Marquez Pedroza takip etti. Bu yıl, Miss Universe'ün 72 yıllık tarihinde ilk kez 28 yaş üstü kadınların yarışmaya katılmasına izin verildi. Malta'dan Beatrice Njoya, büyük finale ulaşan 40'lı yaşlardaki ilk ve tek kadın oldu.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı

"Miss Universe Türkiye"de birincilik tacının sahibi, Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olmuştu. 20 yaşındaki Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Duman sosyal medya hesabında "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

kadın harbi güzel bunların jüriyi Türkiye'ye getirelim bizdeki çirkinleri 1. seçiyor bizdeki jüriler

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Bizim Türkiye güzelinden güzel

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıDeniz Tutar:

Eee kaçıncı olmuş, 126. mı?

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Haber Yorumlarısemson 12:

buda bingole atanirmi :)

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

bizim güzel Kemal sunalım filmlerinde oynuyacakmış

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Haber YorumlarıOzan Özgül:

Bizim torpilli güzelimiz orda olsaydı çözerdi bu işi

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

benim köylü güzellerim hülya ve emine buna 100 basarlar..!

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Haber YorumlarıDilek Usta:

Maşallah

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Haber YorumlarıMGk:

Bu işin atası Ortaçağ köle pazarı

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