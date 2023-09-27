Eski erkek arkadaşının verdiği çiçekleri reddeden 15 yaşındaki kız, maket bıçağı ile öldürüldü

İngiltere'de 15 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisinin verdiği çiçekleri kabul etmediği için maket bıçağı ile öldürüldü.

ÇİÇEKLERİ KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRÜLDÜ

İngiltere'de korkunç bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki bir kız, iki katlı otobüste eski erkek arkadaşıyla karşılaştı. Kendisine verilen çiçeği reddeden kız çocuğu, eski erkek arkadaşı tarafından maket bıçağıyla öldürüldü. Olayın ardından saldırgan şahıs gözaltına alındı.

"POLİSLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Croydon Belediye Başkanı Jason Perry, "Bu sabah şehir merkezinde bıçaklanan genç kızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Belediye olarak polisle iletişim halindeyiz ve soruşturmalarını tam olarak destekleyeceğiz." dedi.

"BU ACI KAYBA ALIŞMAK UZUN SÜRE ALACAK"

Kızın okuduğu okuldan yapılan açıklamada ise, "Çok sevilen, değerli arkadaşımız ve öğrencimizin trajik ölümü bizi derinden etkiledi. Bu acı kayba alışmak uzun süre alacak. Ölen öğrencimizin ailesine elimizden gelen tüm desteği göstereceğiz." ifadelerine yer verildi.