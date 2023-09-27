Eski erkek arkadaşının verdiği çiçekleri reddeden 15 yaşındaki kız, maket bıçağı ile öldürüldü
İngiltere'de 15 yaşındaki kız, eski erkek arkadaşının verdiği çiçeği reddedince maket bıçağı ile öldürüldü. Saldırgan şahıs olayın ardından gözaltına alındı.
İngiltere'de 15 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisinin verdiği çiçekleri kabul etmediği için maket bıçağı ile öldürüldü.
İngiltere'de korkunç bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki bir kız, iki katlı otobüste eski erkek arkadaşıyla karşılaştı. Kendisine verilen çiçeği reddeden kız çocuğu, eski erkek arkadaşı tarafından maket bıçağıyla öldürüldü. Olayın ardından saldırgan şahıs gözaltına alındı.
Croydon Belediye Başkanı Jason Perry, "Bu sabah şehir merkezinde bıçaklanan genç kızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Belediye olarak polisle iletişim halindeyiz ve soruşturmalarını tam olarak destekleyeceğiz." dedi.
Kızın okuduğu okuldan yapılan açıklamada ise, "Çok sevilen, değerli arkadaşımız ve öğrencimizin trajik ölümü bizi derinden etkiledi. Bu acı kayba alışmak uzun süre alacak. Ölen öğrencimizin ailesine elimizden gelen tüm desteği göstereceğiz." ifadelerine yer verildi.