Dünya yörüngesindeki uyduların çeyreği Elon Musk'ın kontrolüne geçiyor
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Dünya yörüngesindeki uyduların çeyreği Elon Musk'ın kontrolüne geçiyor

03.02.2021 17:44 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:18
Dünya yörüngesindeki uyduların çeyreği Elon Musk'ın kontrolüne geçiyor

SpaceX, bu hafta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden, Falcon 9 roketini yörüngeye gönderecek. Şirketin CEO'su Elon Musk, böylece dünya yörüngesindeki uyduların 4'te 1'ine sahip olacak.

Independent'ın haberine göre, Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, hava koşullarına bağlı olarak bu hafta içerisinde, Falcon 9 roketini Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden, yörüngeye gönderecek. 60 Starlink uydusundan oluşan uyduların en yeni grubu olan Falcon 9 ile yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı binin üzerine çıkmış olacak.

Dünya yörüngesindeki uyduların 4'te 1'i Elon Musk'ın kontrolünde

SON İKİ YILDA 12'DEN FAZLA UYDU GÖNDERDİ

Yörüngeye gönderilecek uydu ile Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, dünya yörüngesindeki aktif uyduların 4'te 1'lik kısmının kontrolüne sahip olacak. Dünya yörüngesindeki hakimiyetini hızla artıran Musk, son iki yılda 12'den fazla Starlink uydusu gönderdi. Dünya'ya yüksek hızlı internet sağlamak isteyen SpaceX, 40 bin kadar uydudan oluşan bir takım uydu kurmayı planlıyor.

Dünya yörüngesindeki uyduların 4'te 1'i Elon Musk'ın kontrolünde

TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

200 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, geçen yıl Starlink'in güncellenmiş ve Hizmet Şartları'nda SpaceX'in Mars'ta uluslararası hukuku tanımayacağını ifade etmişti. Bu durum dünya üzerinde büyük tartışmalara yol açmıştı.

Haber Yorumları (3)
MANUEL: niye tanisin sen mi gittin de konusuyorsun adam gitti aldi bitti elon musk bile koyar marsin adini
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!: Bu uydulardan vergi almamız lazım. Üstümüzden geçiyorsa para verecekler!
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İNTERNET BAHANE DİJİTAL KÖLELİK, ROBOTLAR, İNSAN: UYANAN NESİL
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