Ünlü Sioux Kabilesi Şefi Oturan Boğa'nın saçından torunun oğlu tespit edildi

Dünya çapında Oturan Boğa olarak bilinen ve 19. Yüzyılda ABD'nin yerli topraklarını ele geçirmesine karşı koyan yerli kabilesi Lakota Sioux'un Şefi 'Tatanka Iyotake'nin saçından elde edilen DNA ile Ernie La Pointe'in ünlü şefin torununun oğlu olduğu doğrulandı.

Oturan Boğa, 1876'da Little Bighorn Savaşı'nda ABD'li Yarbay George Custer'ın ordusunu 1500 yerliden oluşan orduyla yendikten sonra topraklarını vermek istemeyen yerli kabilelerin direniş simgesi haline geldi. Ünlü kabile şefi, 1890 yılında ABD hükümetine çalışan kişilerce vurularak öldürüldü.