Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı
Galler'deki bir üniversitede İngilizce bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Bay Taylor, kız öğrencilerinin göğüslerine baktığı gerekçesiyle görevden alındı. Taylor, durumun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve lenslerinden öyle göründüğünü söyledi. Ancak mahkeme, öğretim görevlisinin anlattıklarına inanmadı.
Galler'deki Grwp Llandrillo Menai adlı üniversite, öğretim görevlisiyle ilgili şikayetler nedeniyle zor günler geçiriyor. Yaşları 18 ile 22 arasında değişen bir grup öğrenci, okul yönetimine giderek İngilizce bölümünde akademisyen olarak görev yapan Bay Taylor'ın kendilerini taciz ettiğini söyledi.
Öğrenciler, öğretmenlerinin ders sırasında ya da ders dışında göğüslerine baktıklarını dile getirdi. Bu durumdan şikayetçi olan kız öğrenciler, akademisyen hakkında gerekenin yapılmasını istedi.
Üniversite öğrencilerinin şikayetinin ardından olay, mahkeme koridorlarına taşındı. Hakkında dava açılan öğretim görevlisi Bay Taylor, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Görgü tanıkları da mahkemede hazır bulundu.
Mahkemede yaşadıklarını anlatan öğrenciler, Taylor'un ders boyunca göğüslerine baktıklarını ifade etti. Ayrıca teneffüse çıkarken gözlerinin kalçalarında olduğunu ve bu nedenle rahatsızlık duyduklarını belirtti.
Hakimin, iddiaları sorduğu Taylar ise, "Böyle bir şeyin yaşanması mümkün değil. Ben bir eğitimciyim. Bazen farklı lens takabiliyorum. Kesinlikle lenslerin yanlış takılmasından dolayı ortaya çıkan bir durum. Şeker nedeniyle gözlerim bozuk. Olayda kastım yoktur" dedi.
Taylor hakkındaki iddialar bunlar sınırlı değil. Öğretim görevlisi daha önce de bir öğrencisine tacize varan laflar söyledikten sonra okul yönetimi tarafından uyarıldı. Mahkeme heyeti, öğretim görevlisinin savunmasını gerçekçi bulmayarak görevden alınmasına karar verdi.