Trump'a hacker şoku! Sitesinin ana sayfasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkçe bir mesaj yerleştirdiler
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın internet sitesini ele geçiren Türk hacker grubu RootAyyildiz, ana sayfaya Türkçe bir mesaj ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu koydu. Mesajda, "Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır" ifadeleri yer aldı.
Attığı her adımla gündem yaratan eski ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de hacklenme olayı ile konuşuluyor. Kendisine ait internet sitesinin ele geçirilmesiyle neye uğradığını şaşıran Trump, karşısında gördüğü sayfa sonrasında ikinci bir şok yaşadı.
TÜRKÇE MESAJ KOYDULAR
75 yaşındaki Trump'ın sitesini ele geçirenler Türk hacker grubu RootAyyildiz, siteyi ele geçirdikten sonra giriş sayfasında Türkçe bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır" ifadeleri yer aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA YER VERDİLER
Mesajın hemen altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmaya ait video da yerleştirildi.
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