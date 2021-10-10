Tartışma yaratan yasak! Kadınların televizyonda pizza yemesini yasakladılar
İran Radyo ve Televizyon Kurumu, kadınların televizyonda pizza yerken görüntülenmesi ve kırmızı renkli içeceklerle poz vermelerini yasakladı. Söz konusu yasak, kadın hakları savunucularının eleştirisini aldı.
Kadınlara yönelik yasakları sıkça tartışılan İran'ın aldığı yeni karar da tartışma yarattı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu, kadınların pizza yerken görüntülenmesini yasakladı. Ayrıca televizyonda kırmızı renki içecekler de tüketemeyecekler.
Govorit Moskva radyosunun haberine göre İran Radyo ve Televizyon Kurumu(IRIB), pizza yiyen kadınların yer aldığı video içeriklerinin televizyonda gösterilmemesi için televizyonlara bir yazı gönderdi.
Haber e göre İran'da ayrıca kızların deri eldiven giydiği, sandviç yediği veya kırmızı içecekler içtiği videoların gösteriminden vazgeçilmesi öneriliyor,. Televizyon şovlarında kadınlara çay servisi yapan erkeklerin yer aldığı görüntüler de yasaklı içerik kapsamına girdi.
IRIB yetkilileri, sakıncalı içeriği filtrelemek için kadınların ve erkeklerin ev ortamında bulunduğu videoları izleyecek, yayın akışı (streaming) sağlayan platformlar ise içeriklerdeki sansürü kendileri gerçekleştirecek.