Dünya tarihinde eşi benzeri yok! Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti

Bilim insanları, elmaslarla ilgili gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda daha önce eşine rastlanmayan bir mineral buldu. Önde gelen Çinli jeofizikçi Ho-kwang (Dave) Mao'nun öncülüğünde yapılan çalışmalarda, yerin 660 kilometre derininden bir elmas çıkarıldı. Bu elmas, hemen incelemeye alındı ve herkesi heyecanlandıran gerçek ortaya çıktı.

YÜKSEK BASINÇTA OLUŞUYOR

Elmasın üzerinden çıkan mineral, yüksek basınçlı kalsiyum silikat perovskitin (CaSiO3) ilk örneği olarak kayıtlara geçti. Dünya'nın mantosunda yalnızca yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklar altında oluşan kristal yapıya sahip elmastaki bu keşif, tarihe geçti.

JEOFİZİKÇİNİN İSMİ VERİLDİ

Bilim insanları, aynı yerde benzer minerali bulmak için bir çalışma gerçekleştirdi ancak mineralin benzerine rastlanmadı. Çalışmalara öncülük etmesi nedeniyle minerale aynı zamanda profesörün de ismine atıfta bulunularak, "Davemaoite" denildi.

ONAY DA ALDI

Yeni mineral, Uluslararası Mineraloji Birliği'ne de gönderildi. Bir dizi toplantılarla minerali inceleyen Uluslararası Mineraloji Birliği elması ve mineralin kayıtlara geçirilerek, onaylandığı bilgisini verdi.

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