Dünya tarihinde eşi benzeri yok! Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
Önde gelen Çinli jeofizikçi Ho-kwang (Dave) Mao'nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda bir ilk yaşandı. Yerin 660 kilometre derininden çıkarılan elmasta, daha önce görülmemiş bir mineral bulundu.
Bilim insanları, elmaslarla ilgili gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda daha önce eşine rastlanmayan bir mineral buldu. Önde gelen Çinli jeofizikçi Ho-kwang (Dave) Mao'nun öncülüğünde yapılan çalışmalarda, yerin 660 kilometre derininden bir elmas çıkarıldı. Bu elmas, hemen incelemeye alındı ve herkesi heyecanlandıran gerçek ortaya çıktı.
Elmasın üzerinden çıkan mineral, yüksek basınçlı kalsiyum silikat perovskitin (CaSiO3) ilk örneği olarak kayıtlara geçti. Dünya'nın mantosunda yalnızca yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklar altında oluşan kristal yapıya sahip elmastaki bu keşif, tarihe geçti.
Bilim insanları, aynı yerde benzer minerali bulmak için bir çalışma gerçekleştirdi ancak mineralin benzerine rastlanmadı. Çalışmalara öncülük etmesi nedeniyle minerale aynı zamanda profesörün de ismine atıfta bulunularak, "Davemaoite" denildi.
Yeni mineral, Uluslararası Mineraloji Birliği'ne de gönderildi. Bir dizi toplantılarla minerali inceleyen Uluslararası Mineraloji Birliği elması ve mineralin kayıtlara geçirilerek, onaylandığı bilgisini verdi.