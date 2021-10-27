Son Dakika: ABD Sağlık Bakanlığı'nda bomba paniği! Kongre binasına çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya
Son dakika: ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki bomba tehdidi nedeniyle Washington DC'de ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldı. Bina tamamen boşaltılırken, güvenlik güçleri ise çevrede önlemler aldı.
Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.
BİRÇOK CADDE VE SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar nedeniyle Abd Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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