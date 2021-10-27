Son Dakika: ABD Sağlık Bakanlığı'nda bomba paniği! Kongre binasına çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı

Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

BİRÇOK CADDE VE SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar nedeniyle Abd Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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