Dünya Sivaslılar Günü ne zaman? Dünya Sivaslılar Günü nedir? Sivas Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlatılan Dünya Sivaslılar Günü akımı hız kesmeden devam ediyor. Peki, Dünya Sivaslılar günü nedir? Dünyanın dört yanında yaşayan Sivaslıları da sevindiren bu fikir, her yıl sosyal medyada gündem oluyor.

Dünya Sivaslılar Günü, dönemin Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından ortaya atılan fikirdir. Sivaslılar tarafından coşkuyla karşılanan proje, her yıl 5 Ağustos gününde farklı şekillerde kutlanıyor. Dünya Sivaslılar günü detayları haberimizde. DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ NE ZAMAN? Yiğido olarak tabir edilen Sivaslılar için dönemin Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından önerilen Dünya Sivaslılar Günü her yıl 5 Ağustos'ta kutlanıyor. DÜNYA SİVASLILAR GÜNÜ NEDİR? 2017 yılında dönemin Belediye Başkanı Sami Aydın'ın çağrısı üzerinde kutlanmaya başlayan Dünya Sivaslılar Günü, özellikle sosyal medyada birbirinden eğlenceli içeriklerin paylaşılmasına neden oluyor. Sivas'ta yaşayan Sivaslıların yanı sıra dünya genelindeki Sivaslı vatandaşlar, kararı uygun bulduklarını belirterek her yıl farklı şekillerde kutlamayı sürdürüyorlar. ?Bugün, plakalara denk gelen 8. ayın 5'i, 58'e bir mana, anlam verilerek oluşturuldu.Ayrıca, özel tüm değerlerin ortaya çıkarılacağı birlik ve beraberliğe güçlü bir şekilde vurgu yapılacağı gün olması amacıyla Dünya Sivaslılar Günü ilan edildi.