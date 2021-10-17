Seyirciler endişeyle izledi! Vahşi ayı sirkte hamile eğiticisine saldırdı

Rusya'daki bir sirkte izleyicileri korkutan olay saniye saniye kameralara yansıdı. Vahşi ayının gösterisini izlemeye hazırlanan çoğunluğu çocuk binlerce seyirci, sahnede ters giden durum nedeniyle endişeli anlar yaşadı.

BOYNUNDAN TUTUP YERE SERDİ

Gösteri yapması için mindere çıkarılan vahşi ayı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinirlenerek hamile eğiticisini tuttuğu gibi mindere serdi. Kadın, ayının elinden kurtulmak için yoğun çaba sarf etti.

ARKADAŞLARI DEVREYE GİRDİ

Tek başına ayının elinden kurtulamayan kadının imdadına arkadaşları yetişti. Hemen müdahale eden eğiticiler, hamile arkadaşlarını ayının elinden kurtardı. Fakat dengesini kaybeden kadın, yere düşmekten kurtulamadı.

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