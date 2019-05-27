Dünya Sağlık Örgütü: Video oyun bağımlılığı ruhsal sağlık bozukluğu

Dünya Sağlık Örgütü: Video oyun bağımlılığı ruhsal sağlık bozukluğu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), video oyun bağımlılığını ruhsal sağlığı bozukluğu olarak tanımladı.

Dünya Sağlık Örgütü: Video oyun bağımlılığı ruhsal sağlık bozukluğu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), video oyun bağımlılığını ruhsal sağlığı bozukluğu olarak tanımladı.

WHO'nun Uluslararası Hastalıkları Sınıflandırma Birimi (ICD), dijital ve video oyun bağımlılığını "sürekli veya tekrarlayan oyun davranışı modeli" olarak literatüre geçirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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