Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden uyarı: Virüs tekrar karşımıza çıkabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden üst düzey bir isim, koronavirüs salgınında Çin'deki vaka sayısının azalmasının "Koronavirüs bitiyor mu?" düşüncesine sebep olduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Üst düzey isim, "Salgın, Asya-Pasifik bölgesinde bitmekten çok uzakta. Virüs tekrar karşımıza çıkabilir" dedi.

Dünyanın en önemli sağlık sorunu haline gelen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan bir açıklama geldi. DSÖ'nün üst düzey ismi, son günlerde salgının çıktığı Çin'de yeni vaka sayısının azalmasından dolayı 'Kovid-19 bitiyor mu' düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yetkili isim ayrıca virüsün tekrar karşımıza çıkma riski olduğunu söyledi.

Gazetecilerle internet üzerinden bir toplantı gerçekleştiren DSÖ'nün Batı Pasifik Bölgesinden Sorumlu Direktörü Takeshi Kasai açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN ÖNLEMLER DE ALINSA SALGIN RİSKİ GİTMEYECEK"

Kasai, "Koronavirüs salgını Asya-Pasifik bölgesinde bitmekten çok uzakta" dedi. Kasai, "Şu an alınan önlemler ve uygulamalar, ülkelerin Kovid-19'la mücadelesinde çok az zaman kazandırıyor. Salgın devam ettiği sürece bütün önlemler de alınsa bölgede salgın riski gitmeyecek" dedi.

"VİRÜS TEKRAR KARŞIMIZA ÇIKABİLİR"

Kasai, vaka sayısının azaldığı ülkelerin gardını indirmemesi gerektiğini dile getirirken, "Virüs tekrar karşımıza çıkabilir" dedi.