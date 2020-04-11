Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede Türkiye'yi başarılı bulduğunu açıklayan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu Türkiye'de günde 20 binden fazla test yapıldığını belirterek, "Türkiye sahip olduğu hastane ağı, insan gücü ve uzmanlığı sayesinde bu virüse karşı galip gelecektir." dedi.

Birçok ülkede 60'dan fazla aşı çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Dr Ursu, salgına karşı verilen mücadelenin kazanılacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle