DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre, Güncel

DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri kaldırmak isteyen ülkelere uyarılarda bulundu. Salgının çok hızlı yayılırken, buna karşılık oldukça yavaş düştüğünü dile getiren Ghebreyesus, "Kısıtlamaların hepsini aynı anda kaldırmak olmaz" dedi.

13.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:13
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kontrol önlemlerinin kaldırılmasına ilişkin, "Kovid-19 çok hızlı yayılırken, buna karşılık oldukça yavaş düşüyor. Bu durum, kontrol önlemlerinin (kısıtlamaların) yavaşça ve denetim ile kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Hepsini aynı anda kaldırmak olmaz" dedi.

"KORONAVİRÜS 10 KAT DAHA ÖLÜMCÜL"

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19'a ilişkin bazı ülkelerden gelen yeni kanıtların "virüsün nasıl hareket ettiği, durdurulabileceği ve tedavi edileceğine" dair kendilerine net bir resim çıkardığını aktaran Ghebreyesus, "Kovid-19'un hızla yayıldığını ve bunun ölümcül olduğunu biliyoruz. 2009 grip salgınından 10 kat daha ölümcül." değerlendirmesinde bulundu.

"VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ OLDUKÇA YAVAŞ"

Virüsün çok hızlı yayıldığını dile getiren Ghebreyesus, buna karşın vaka sayılarındaki düşüşün "oldukça yavaş" olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu durum, kontrol önlemlerinin (kısıtlamaların) yavaşça ve denetim ile kaldırılması gerektiği anlamına geliyor. Kontrol önlemleri, ancak halk sağlığı konusunda doğru önlemler alındığında kaldırılabilir. Buna, temasların izlenmesi için yeterli kapasitenin olması da dahil. Bununla beraber, bazı ülkeler kısıtlamaların nasıl hafifletileceğini düşünürken, özelikle Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki birçok düşük ve orta gelirli ülke, kısıtlama getirilip getirilmemesini tartışıyor."

"YOKSUL ÜLKELERDE 'EVDE KALIN' ÇAĞRILARI UYGULANMAYABİLİR"

Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerdeki "evde kalın" çağrıları ve "diğer kısıtlamaların" nüfusu kalabalık ve yoksul ülkelerde uygulanmasının mümkün olamayabileceğinin altını çizdi.

Yoksul ülkelerde insanların günübirlik işlerle hayatta kaldığını belirten Ghebreyesus, sokağa çıkma yasağı getirilmesi durumunda bu insanların gıdaya ulaşamayacağını vurguladı.

"ABD'NİN DSÖ'YE SAĞLADIĞI FONLARIN SÜRECEĞİNİ UMUYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı DSÖ'ye verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurmasına ilişkin bir soruya ise Ghebreyesus, "Bildiğim şey, onun destekleyici olması. DSÖ'ye (sağlanan) fonların süreceğini umuyorum. (Trump ile) İlişkimiz çok iyi ve bunun devam edeceğini umuyoruz." karşılığını verdi.

Ghebreyesus, İngiltere'nin, DSÖ'nün Kovid-19 pandemisine karşı verdiği küresel mücadeleye destek için 200 milyon sterlin katkıda bulunmasına ise teşekkür etti.

AVRUPA'DA BAZI ÜLKELER KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI TARTIŞIYOR

Kovid-19'un dünyada en olumsuz etkilediği Avrupa kıtasında bazı ülkeler, ekonomik kaygılardan dolayı salgına karşı getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını tartışıyor.

İsviçre Federal Hükümeti, ülkedeki kısıtlamaların nisan ayı sonundan itibaren kademeli olarak gevşetilebileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Haberler
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Haberler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra...
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Özlem Zengin Fahrettin Koca Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Cemal Can Simge Sağın Aleyna Tilki Kim Kardashian
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 23:13:46. #1.15#
title