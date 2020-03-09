DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Wuhan, Güncel

DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Kovid-19'un şimdiden pek çok ülkede görüldüğünü belirten Ghebreyesus, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu" dedi.

09.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:33
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor. Ölümcül virüs, tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu" dedi.

"100 BİN KOVİD-19 VAKA SAYISINI GEÇTİK"

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, henüz pandemik hastalık kategorisine alınmayan Kovid-19'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hafta sonunda 110 ülkede 100 bin Kovid-19 vaka sayısını geçtik" diyen Ghebreyesus, "Pek çok insanın ve ülkenin bu kadar çabuk etkilenmesi kesinlikle rahatsız edici bir durum. Koronavirüs şimdi pek çok ülkeye ayak bastı. Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." ifadesini kullandı.

"TÜM VAKALARIN YÜZDE 93'Ü SADECE 4 ÜLKEDEN"

Ghebreyesus, Kovid-19'un tarihte kontrol altına alınabilen ilk pandemi olabileceğine işaret ederek, "Şu ana kadar dünya genelinde bildirilen tüm vakaların yüzde 93'ü sadece dört ülkeden. Bu küresel düzeyde dengesiz bir salgın." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Ghebreyesus, virüse ilişkin ellerindeki en büyük avantajın, hükümetler, işletmeler, toplumlar, aileler ve bireylerin birlikte verdiği kararların salgının gidişatını etkileyebilmesi olduğunu kaydetti.

Kovid-19 ile mücadelede, en temel unsurların her bir ülke için aynı olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Kararlı ve erken harekete geçerek koronavirüsü yavaşlatabileceğimizi ve enfeksiyonları önleyebileceğimizi unutmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"BU SAVAŞI KAZANABİLİRİZ"

Ghebreyesus, ayrıca Kovid-19 bulaşan insanların çoğunun iyileştiğini, Çin'de 80 bin kişide vaka tespit edildiğini ve bunların yüzde 70'inin iyileştiğine işaret etti.

Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede acil önlemlerin yürürlüğe girdiğini anımsatan Ghebreyesus, "DSÖ, 57 ülkeye kişisel koruyucu ekipman tedarik etti. 28 ülkeye daha sevkiyata hazırlanıyoruz 120 ülkeye de laboratuvar malzemeleri gönderdik." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, virüsün görüldüğü 110 ülkenin 79'unda toplam vaka sayısının 100'ün altında olduğuna dikkati çekerek, "Bu savaşı kazanabiliriz." dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

DSÖ Başkanından dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu

İlgili Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Koronavirüs nedir? Corona virüs nasıl ortaya çıktı, ilk nerede görüldü? Koronavirüs türleri
Koronavirüs nedir? Corona virüs nasıl ortaya çıktı, ilk nerede görüldü? Koronavirüs türleri
Corona virüs belirtileri neler? Corona virüs tedavisi nedir? Korona virüs belirtileri neler?Korona virüs belirtileri ve tedavisi!
Corona virüs belirtileri neler? Corona virüs tedavisi nedir? Korona virüs belirtileri neler?Korona virüs belirtileri ve tedavisi!
Koronavirüsten korunma yolları nelerdir? Coronavirüsten nasıl korunulur?
Koronavirüsten korunma yolları nelerdir? Coronavirüsten nasıl korunulur?
Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü? Koronavirüsten kaç kişi öldü? Coronavirüs görülen ülkeler ve koronavirüsten ölenlerin sayısı!
Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü? Koronavirüsten kaç kişi öldü? Coronavirüs görülen ülkeler ve koronavirüsten ölenlerin sayısı!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
'Sessiz kalmayacağım' diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap Haber
"Sessiz kalmayacağım" diyen İrem Yaman'a federasyondan cevap
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim Haber
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Faik Öztrak Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Müslüm Gürses Şahan Gökbakar
Spor Okan Buruk Berkay Şahin İsmail Kartal Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 21:36:01. #1.15#