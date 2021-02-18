Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı
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Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı

18.02.2021 11:02 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:32

Endonezya polisinin soruşturma başlattığı iddia dünya gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre rüzgara maruz kalan genç bir kadın hamile kaldı ve bir saat sonra 3 kilogramlık bir kız bebek dünyaya getirdi.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde yaşayan 25 yaşında Siti Zainah olay yaşandığında oturma odasında olduğunu söyledi.

Dünya 'Rüzgar esti hamile kaldım' diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı

"15 DAKİKA SONRA KARNIMDA BİR AĞRI HİSSETTİM"

"Yere eğildiğim sırada aniden bir rüzgar esti. Rüzgarı cinsel organımda hissettim" diyen genç kadın bu olaydan 15 dakika sonra karnında bir ağrı hissettiğini ve karnının giderek büyüdüğünü iddia etti.

Dünya 'Rüzgar esti hamile kaldım' diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı

YEREL YÖNETİCİLER EVİNDE ZİYARET ETTİ

Genç kadının hamile kalma yöntemi kulaktan kulağa yayılarak insanların ilgisini çekmeye başladı. Yerel yöneticilerin de kulağına giden olayın ardından genç kadını evinde ziyaret ettiler.

Dünya 'Rüzgar esti hamile kaldım' diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı

EŞİNDEN 4 AY ÖNCE AYRILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Yaklaşık üç kilogramlık bir kız bebek dünyaya getiren anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Genç kadının bir çocuğu olduğu ancak eşinden 4 ay önce ayrıldığı belirtildi.

Dünya 'Rüzgar esti, hamile kaldım' diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı
Haber Yorumları (35)
RÜZGAR: Biraz farklı anlatmış ama doğrudur.
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MOSHE: rüzgar gibi geçmiş
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ANALİZ: Rüzgar esti kar senin damına mı yağdı
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