Putin'ın yanıtı sonrası ABD'li gazeteci buz kesti: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var - Haberler
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Putin'ın yanıtı sonrası ABD'li gazeteci buz kesti: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Rusya lideri Putin'in katıldığı yayında verdiği tepkiler ülkede gündem yarattı. ABD'li gazetecinin Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkındaki sorusuna yanıt veren ardından aynı sorunun bir kez daha yöneltilmesiyle söylediklerinin dinlenmediğini düşünen Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a ilginç bir tepki gösterdi.

Abd'li gazeteci Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu. Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı, ancak ABD'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın görünüşte söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti.

Gamble'la şakalaşan Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim. Kimse dinlemek istemiyor. Tek istedikleri Rusya'ya ithamlarda bulunmak" ifadelerini kullandı. Gamble ile bu tepki karşısında gülümsemekle yetindi.

Putin, Rusya'nın Avrupa ile gaz sözleşmeleri yapmaya kararlı olduğunu ve Avrupa'ya doğalgaz tedarikini artırmak için çalıştığını vurguladı. Moskova'nın bu tür açıklamaların siyasi amaçlı olduğunu düşünerek enerjiyi bir silah olarak kullandığı iddialarını reddetti.

Putin'ın yanıtı sonrası ABD'li gazeteci buz kesti: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Haber: Putin'ın yanıtı sonrası ABD'li gazeteci buz kesti: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var - Haberler
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