Psikologdan tüyler ürperten itiraf! 100'den fazla hastasına intihar ilacı vermiş - Haberler
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Psikologdan tüyler ürperten itiraf! 100'den fazla hastasına intihar ilacı vermiş

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Psikologdan tüyler ürperten itiraf! 100'den fazla hastasına intihar ilacı vermiş

Hollanda'da bir psikolog, 100'den fazla hastasına intihar ilacı olarak bilinen Middel X isimli ilaç verdiğini itiraf etti. Satışı yasaklanan ilacı hastalarına öneren 78 yaşındaki psikolog hakkında soruşturma başlatıldı.

Hollanda'nın Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, insanların kullandıktan kısa süre sonra yaşamını sonlandırdığı belirtilen Middel X isimli ilacını hastalarına kullandırdığını açıkladı. Volkskrant'ın haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi.

YASAKLI İLACI ÖNERMİŞ

Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını vurguladı. Haber de, "intihar pudrası" ve "ölümcül toz" olarak adlandırılan ilacın, satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülke basınında, röportajın ardından Eindhoven polisi tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında "intihara yardım etme" ve "ilaç kanunlarını ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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