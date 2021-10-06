Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmenin başını, telefondaki çıplak fotoğrafları yaktı - Haberler
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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmenin başını, telefondaki çıplak fotoğrafları yaktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmenin başını, telefondaki çıplak fotoğrafları yaktı

ABD'de bir öğretmenin, öğrencisiyle ilişki yaşadığı ve arabada defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrenildi. Öğrencinin telefonundaki çıplak fotoğrafları ve cinsel içerikli mesajları gören aile üyeleri durumu öğrenince polise gitti. Babanın polise fotoğraf ve mesajları göstermesi üzerine öğretmen tutuklandı.

Amerika'nın Florida eyaletinde drama öğretmeni olan 31 yaşındaki Brittiny Lopez-Murray, 14 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı.

Polise ifade veren öğretmen, öğrencisine mesaj atıp kendisine ilgi duyduğunu söylediği bir mesaj attıktan sonra aralarında bir ilişki başladığını söyledi. Tutanaklara göre öğretmen defalarca öğrencisini basketbol idmanından aldıktan sonra arabası ile ıssız bir yere götürüp ilişkiye girdi.

2017 yılında yılın öğretmeni seçilen Lopez ve öğrencisi arasındaki ilişki, öğrencinin kız kardeşinin telefonda öğretmene ait çıplak fotoğraflar ve cinsellik içeren mesajları görmesiyle ortaya çıkmış.

Kız kardeşin olayı babasına söylemesinden sonra aile polise başvurdu. Babanın polise fotoğraf ve mesajları göstermesi üzerine Lopez, geçen pazartesi günü tutuklandı.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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