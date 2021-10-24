Normal çatal bıçağı unutun! Çelikten bile 3 kat keskin, mutfakların yeni gözdesi tahta bıçak olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Normal çatal bıçağı unutun! Çelikten bile 3 kat keskin, mutfakların yeni gözdesi tahta bıçak olacak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'li bilim insanları, normal çatal ve bıçakları tarihe karıştıracak bir icat ortaya koydu. Bilim insanlarının yeni ürettiği tahta bıçağın, çelikten bile 3 kat keskin olduğu belirtiliyor.

Bilim dünyası, insanlık için alternatif çözümler üretmeye devam ediyor. ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden bilim insanlarının ürettiği tahta bıçağın ise çelikten bile 3 kat daha keskin olduğu ve mutfakların yeni gözdesi olacağı ifade edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre malzeme bilimcisi ve makalenin başyazarı Teng Li'ye göre bu tahta bıçak orta derecede pişmiş bir bifteği "kolayca" kesebilir ve yeniden kullanılabilir.

Ekip tahta ve çelik bıçakları bir elektrik kablosunu keserek kıyasladı. Tahta bıçağın kabloyu keserken üç kat az kuvvet gerektirdiği tespit edildi.

"Mutfağımızda kesme tahtası, yemek çubukları veya oklava gibi çok uzun süredir kullandığımız birçok ahşap aletimiz var" diyen Li, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu bıçaklar da bilediğiniz ve aynı şekilde düzenli bakım yaptığınız takdirde birçok kez kullanılabilir.

Araştırmacılara göre şu anda yaygın olarak kullanılan çelik ve seramik bıçakların üretimi 10 kat daha yüksek sıcaklık ve basınç gerektiriyor. Bu da tahta bıçaklar sayesinde enerji tasarrufu yapılabileceği anlamına geliyor.

Ekip bu tür ahşap bıçakların gelecekte tek kullanımlık plastik çatal ve bıçakların yerini tutabileceğini düşünüyor. İcat böylelikle doğadaki plastik atıkların azaltılmasında rol oynayabilir.

Normal çatal bıçağı unutun! Çelikten bile 3 kat keskin, mutfakların yeni gözdesi tahta bıçak

Normal çatal bıçağı unutun! Çelikten bile 3 kat keskin, mutfakların yeni gözdesi tahta bıçak olacak
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
'Geleceğin yıldızı' deniliyordu! Sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü

"Geleceğin yıldızı" deniliyordu! Sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title