Normal çatal bıçağı unutun! Çelikten bile 3 kat keskin, mutfakların yeni gözdesi tahta bıçak olacak
ABD'li bilim insanları, normal çatal ve bıçakları tarihe karıştıracak bir icat ortaya koydu. Bilim insanlarının yeni ürettiği tahta bıçağın, çelikten bile 3 kat keskin olduğu belirtiliyor.
Bilim dünyası, insanlık için alternatif çözümler üretmeye devam ediyor. ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden bilim insanlarının ürettiği tahta bıçağın ise çelikten bile 3 kat daha keskin olduğu ve mutfakların yeni gözdesi olacağı ifade edildi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre malzeme bilimcisi ve makalenin başyazarı Teng Li'ye göre bu tahta bıçak orta derecede pişmiş bir bifteği "kolayca" kesebilir ve yeniden kullanılabilir.
Ekip tahta ve çelik bıçakları bir elektrik kablosunu keserek kıyasladı. Tahta bıçağın kabloyu keserken üç kat az kuvvet gerektirdiği tespit edildi.
"Mutfağımızda kesme tahtası, yemek çubukları veya oklava gibi çok uzun süredir kullandığımız birçok ahşap aletimiz var" diyen Li, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu bıçaklar da bilediğiniz ve aynı şekilde düzenli bakım yaptığınız takdirde birçok kez kullanılabilir.
Araştırmacılara göre şu anda yaygın olarak kullanılan çelik ve seramik bıçakların üretimi 10 kat daha yüksek sıcaklık ve basınç gerektiriyor. Bu da tahta bıçaklar sayesinde enerji tasarrufu yapılabileceği anlamına geliyor.
Ekip bu tür ahşap bıçakların gelecekte tek kullanımlık plastik çatal ve bıçakların yerini tutabileceğini düşünüyor. İcat böylelikle doğadaki plastik atıkların azaltılmasında rol oynayabilir.