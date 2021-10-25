NASA Başkanı herkesten saklanan bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar

Sosyal medya, Nasa Başkanı Bill Nelson'un vermemesi gereken bilgileri açıklamasını konuşuyor. Daha önce de "Evrende yalnız olduğumuzu düşünmüyorum" diyen Nelson, bu sefer de UFO'ların varlığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Nelson, askeri radarlara UFO benzeri araçların takıldığını ve araştırmaların sürdüğünü dile getirdi.

"PİLOTLARLA KONUŞTUM, BİR ŞEY GÖRDÜKLERİNİ BİLİYORLAR"

Tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO) askeri gözlemleri ile dünya dışı yaşam arasında olası bir bağlantı olabileceğini söyleyen Nelson, "Bu pilotlarla konuştum ve bir şey gördüklerini biliyorlar ve radarları buna kilitlendi. Ve ne olduğunu bilmiyorlar. Ve ne olduğunu bilmiyoruz. Dünya'da bu tür bir teknolojiye sahip olan bir düşman olmadığını umarız." dedi.

NASA, DÜNYA DIŞI YAŞAMI ARIYOR

Bu bile başlı başına ilginç bir analiz olarak değerlendirilirken, Dünya'nın ötesindeki yaşam arayışının NASA'nın süreklilik haline gelen bir görevi olduğunu belirten Nelson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada kim var? Biz Kimiz? Buraya nasıl geldik? Olduğumuz şeye nasıl dönüştük? Nasıl geliştik? Nasıl uygarlaştık? Ve milyarlarca başka Güneş'e ve milyarlarca başka galaksiye sahip bir evrende aynı koşullar var mı?' O kadar büyük ki, anlayamıyorum."

PARALELE EVRENLE İLGİLİ DE KONUŞTU

NASA'nın 14. başkanı olan Nelson, açıklamasının devamında paralel evren teorilerinden de bahsetti. "Artık başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var" diyen Nelson, "Ve eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin bizimki gibi medeni ve organize bir yaşam formunun tek yeri olduğunu söyleyebilirim? ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE "YALNIZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNMÜYORUM" DEMİŞTİ

Bu, Nelson'ın uzaylı yaşamına dair yaptığı ilk açıklama değil. NASA Başkanı daha önce, ABD Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı UFO raporunun gizli bir versiyonunu okuduğunu ve evrende yalnız olmadığımızı hissettiğini söylemişti. Nelson, "Yalnız mıyız? Şahsen, öyle olduğumuzu düşünmüyorum" demişti.

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