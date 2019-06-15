Dünya Mülteci Günü'nde Eyfel Kulesi önünde 15 bin metre karelik dev görsel

Fransa'nın başkenti Paris'in sembol yapılarından Eyfel Kulesi önünde 20 Haziran Dünya Mülteci Günü kapsamında dev bir görsel hazırlandı.

Eyfel Kulesi'nin hemen yanında bulunan Champs de Mars Parkı'nın çimleri üzerinde 15 bin metre karelik alana yapılan dev görselde 'dayanışmayı' sembolize eden 'iki insan elinin birbirini tutması' tasvir edildi. Euronews.com'da Görüntüle