Dünya koronavirüs tablosu! 4 Şubat Cuma 2022 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 4 Şubat Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

4 ŞUBAT CUMA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

4 Şubat 2022 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 389.405.917 (389 milyon 405 bin dokuz yüz on yedi) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

4 ŞUBAT CUMA 2022 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

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4 ŞUBAT CUMA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +3.064.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 5.733.781 olmuştur.

4 ŞUBAT CUMA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +1.101.152yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 308.501.096

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 75.171.040

Durumu kritik hasta sayısı : 91.390

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI

30 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 5932

29 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8346

28 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8514

27 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 9590

26 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8075

25 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 6597

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