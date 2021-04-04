Dünya koronavirüs tablosu! 4 Nisan Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 4 Nisan Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Dünya koronavirüs tablosu! 4 Nisan Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 4 Nisan 2021 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

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Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 4 Nisan 2021 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Dünya koronavirüs tablosu! 4 Nisan Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Peki, 4 Nisan Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde…

4 Nisan SALI DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

4 Nisan 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 120.413.886 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

4 Nisan SALI 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

Dünya koronavirüs tablosu! 4 Nisan Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Dünya koronavirüs tablosu! 4 Nisan Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

4 Nisan SALI DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

4 Nisan günü dünya genelinde Covid-19 'dan +3.386 kişi vefat etmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 2.862.415 olmuştur.

4 Nisan SALI DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +222.999 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı: 105.962.137

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 22.749.274

Durumu kritik hasta sayısı: 98.618

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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