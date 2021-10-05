3 saniye sonrası korkunç! ABD'de durakta bekleyen kadını hızla gelen metronun önüne böyle attı

Abd'nin Times Square metro istasyonunda izleyenlerin ve metro istasyonunda trenin durağa yanaşmasını bekleyen kalabalık grubun da yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı.

ANİDEN TRENE DOĞRU İTTİ

Durakta bekleyen bir kişi, aniden yerinden kalkarak önünde duran kadını raylara itti. Hızla gelen metroya çarpan kadın acı ile savuruldu. Çekilen görüntülerde savrulmanın şiddetiyle talihsiz kadının ayakkabısının fırladığı görülüyor. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlının ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

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