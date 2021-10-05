3 saniye sonrası korkunç! ABD'de durakta bekleyen kadını hızla gelen metronun önüne böyle attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 saniye sonrası korkunç! ABD'de durakta bekleyen kadını hızla gelen metronun önüne böyle attı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

ABD'de bir metro istasyonunda bekleyen şahıs, tam trenin hızla geldiği anda durakta bekleyen yolculardan birini raylara doğru itti. Savrulan kadının ayakkabısının fırladığı görülürken, hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Abd'nin Times Square metro istasyonunda izleyenlerin ve metro istasyonunda trenin durağa yanaşmasını bekleyen kalabalık grubun da yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı.

ANİDEN TRENE DOĞRU İTTİ

Durakta bekleyen bir kişi, aniden yerinden kalkarak önünde duran kadını raylara itti. Hızla gelen metroya çarpan kadın acı ile savuruldu. Çekilen görüntülerde savrulmanın şiddetiyle talihsiz kadının ayakkabısının fırladığı görülüyor. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlının ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

3 saniye sonrası korkunç! ABD'de durakta bekleyen kadını hızla gelen metronun önüne böyle attı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Facebook'u ifşa eden eski çalışanı Frances Haugen: Şirketin önceliği kâr etmek, nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil

Facebook'u ifşa eden eski çalışanı Frances Haugen: Şirketin önceliği kâr etmek, nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil

 ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde çocuklara gerilla eğitimi veriyor

ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde çocuklara gerilla eğitimi veriyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Muslera Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Demir Çelik Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Kenan Karaman Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 3 saniye sonrası korkunç! ABD'de durakta bekleyen kadını hızla gelen metronun önüne böyle attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 13:59:33. #1.12#