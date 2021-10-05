3 saniye sonrası korkunç! ABD'de durakta bekleyen kadını hızla gelen metronun önüne böyle attı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
ABD'de bir metro istasyonunda bekleyen şahıs, tam trenin hızla geldiği anda durakta bekleyen yolculardan birini raylara doğru itti. Savrulan kadının ayakkabısının fırladığı görülürken, hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Abd'nin Times Square metro istasyonunda izleyenlerin ve metro istasyonunda trenin durağa yanaşmasını bekleyen kalabalık grubun da yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı.
ANİDEN TRENE DOĞRU İTTİ
Durakta bekleyen bir kişi, aniden yerinden kalkarak önünde duran kadını raylara itti. Hızla gelen metroya çarpan kadın acı ile savuruldu. Çekilen görüntülerde savrulmanın şiddetiyle talihsiz kadının ayakkabısının fırladığı görülüyor. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan zanlının ise kayıplara karıştığı öğrenildi.
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