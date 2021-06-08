Dünya Kahvaltı Günü'nde Bergama farkı
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Dünya Kahvaltı Günü'nde Bergama farkı

Dünya Kahvaltı Günü'nde Bergama farkı
Bültenler - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı tarafından dünyanın en zengin üç mutfağından biri olan Türk Mutfağının kendine özgü kahvaltı biçimini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla ilan edilen Dünya Kahvaltı Günü etkinliği Bergama Belediyesi Kleopatra Güzel Ilıcası Tesisleri'nde Bergama'ya özgü tatlarla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, Belediye meclis üyeleri, Siyasi parti ilçe başkanları, basın mensupları ve protokol üyeleri katıldı.

BAŞKAN KOŞTU; "TÜRK MUTFAĞI TARTIŞMASIZ DÜNYA'DA ÖNEMLİ BİR LEZZET"

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Türk mutfağının tartışmasız tüm dünyada farklı lezzetleri barındıran yönüne dikkat çekti. Başkan Koştu, "Ülkemizin her bir farklı bölgesinde yüzlerce farklı yemek ve kahvaltı çeşidimiz bulunuyor. Yöresel tatlarımız bizim en büyük zenginliklerimizden. Kahvaltı kültürümüzde bu zenginliğimize paralel olarak önemli bir çeşitliliğe sahip. Bergama'mız da bu çeşitlilik içerisinde farklı lezzetleri ile ayrı bir zenginliğe sahip. Gezmeyi farklı lezzetleri tatmayı seven herkesi Bergama'ya kahvaltıya bekliyoruz" ded

Kaynak: Bültenler

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