İşte Squid Game'nin perde arkası! Yönetmen, Trump'tan esinlenerek harekete geçmiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşte Squid Game'nin perde arkası! Yönetmen, Trump'tan esinlenerek harekete geçmiş

Haberler.com - Haberler | Dünya

Dünya genelinde büyük etki yaratan Squid Game dizisiyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi. Dong-hyuk, ayrıca Trump'un görevden düşmesinden sonra dizinin yayınlanmasını da "tam zamanı" olarak nitelendirdi.

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi konuşulmaya devam ediyor. Dizinin oyuncuları kadar yönetmen Hwang Dong-hyuk da ilgiyle takip ediliyor. Hwang Dong-hyuk, dizi için ABD'nin eski başkanı Trump'tan ilham aldığını dile getirdi.

İLK SENARYO 2008'DE YAZILDI

Sinema ve televizyon yapımlarına dair haberler in yer aldığı IndieWire'a konuşan Hwang, senaryonun ilk olarak 2008'deki küresel ekonomik krizde yazılmaya başlandığını ancak o dönem yapımcılardan pek ilgi görmediğini ifade etti.

ÇOK KONUŞULACAK TRUMP İTİRAFI

Ardından kripto paraların gündelik hayata girmesi, teknoloji devlerinin yükselişi ve ABD'de Trump döneminin başlamasıyla dizi için doğru zamanın geldiğini anladığını aktaran Hwang "Bana kalırsa Trump, Squid Game'deki VIP'lere benziyor. Ülke değil de yarışma programı yönetiyor, insanları korkutuyor gibiydi. Tüm bunlar olduktan sonra dizinin tüm dünyayla buluşması için doğru zaman olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

İşte Squid Game'nin perde arkası! Yönetmen, Trump'tan esinlenerek harekete geçmiş
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Squid Game dizisi gerçeğe dönüşüyor! Şeker kalıbı oyununu oynayacaklar

Squid Game dizisi gerçeğe dönüşüyor! Şeker kalıbı oyununu oynayacaklar

 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, üstüne bu anları videoya aldı

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, üstüne bu anları videoya aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Burak Sergen Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Sergio Perez Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İşte Squid Game'nin perde arkası! Yönetmen, Trump'tan esinlenerek harekete geçmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 13:03:17. #1.17#