İşte Squid Game'nin perde arkası! Yönetmen, Trump'tan esinlenerek harekete geçmiş

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi konuşulmaya devam ediyor. Dizinin oyuncuları kadar yönetmen Hwang Dong-hyuk da ilgiyle takip ediliyor. Hwang Dong-hyuk, dizi için ABD'nin eski başkanı Trump'tan ilham aldığını dile getirdi.

İLK SENARYO 2008'DE YAZILDI

Sinema ve televizyon yapımlarına dair haberler in yer aldığı IndieWire'a konuşan Hwang, senaryonun ilk olarak 2008'deki küresel ekonomik krizde yazılmaya başlandığını ancak o dönem yapımcılardan pek ilgi görmediğini ifade etti.

ÇOK KONUŞULACAK TRUMP İTİRAFI

Ardından kripto paraların gündelik hayata girmesi, teknoloji devlerinin yükselişi ve ABD'de Trump döneminin başlamasıyla dizi için doğru zamanın geldiğini anladığını aktaran Hwang "Bana kalırsa Trump, Squid Game'deki VIP'lere benziyor. Ülke değil de yarışma programı yönetiyor, insanları korkutuyor gibiydi. Tüm bunlar olduktan sonra dizinin tüm dünyayla buluşması için doğru zaman olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

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