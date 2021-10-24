İsrail Savunma Bakanı'ndan adı açıklanmayan bir ülkeye "gizemli" ziyaret - Haberler
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İsrail Savunma Bakanı'ndan adı açıklanmayan bir ülkeye "gizemli" ziyaret

AA - Haberler | Dünya

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın adı açıklanmayan bir ülkeye "güvenlikle" alakalı konuları görüşmek üzere 4 günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Gantz'ın hangi ülkeyi ziyaret ettiğinin seyahat dönüşü kamuoyu ile paylaşılacağı ifde edilirken, ülkenin adının neden gizlendiğine dair bilgi verilmedi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Benny Gantz'ın 4 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün adı açıklanmayan bir ülkeye gideceği belirtildi.

ÜLKENİN ADI SEYAHAT DÖNÜŞÜ AÇIKLANACAK

Gantz'ın ziyaretinde güvenlik meselesinin ele alınacağı belirtilirken, Savunma Bakanı'nın hangi ülkeyi ziyaret ettiğinin İsrail'e döndükten sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

NEDEN GİZLENDİĞİ BİLİNMİYOR

Ziyaret edilecek ülkenin isminin neden paylaşılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail Savunma Bakanı'ndan adı açıklanmayan bir ülkeye
AA - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Şerafettin Şeker:yunanistan kesin höt korkusu yunanda başladı fransa amerika şimdide israil bize karşı birleşiyorlar. ..topunuz olsanız kaç yazar biz osmanlının anlı şanlı torunlarıyız size rtasğman pkk da bitecek ermenistanda biz vardk saizde vardınız noldu sonuç alayın9ızı ezdik ezeriz.
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