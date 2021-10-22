Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi - Haberler
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Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, çarşamba günü rutin kontroller için hastaneye kaldırıldı. Perşembe günü öğleden sonra taburcu edilen 95 yaşındaki Kraliçe'nin sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğu açıklandı.

Buckingham Sarayı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede yattığını duyurdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

95 yaşındaki İngiliz Kraliçesi'nin ön incelemeler için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, perşembe günü öğle yemeği saatinde Windsor Şatosu'ndaki evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KUZEY İRLANDA ZİYARETİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Çarşamba günü İngiliz Kraliçesi, Kuzey İrlanda'ya yapmayı planladığı bir ziyareti iptal etmişti. Saray, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ederek ziyareti iptal ettiğini bildirmişti.

Hastaneye kaldırılan Kraliçe 2. Elizabeth taburcu edildi
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Servet Uzun
Servet Uzun
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