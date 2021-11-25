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Dünya gündemine oturan olay! Genç model canlı yayında kendisini vajinasından vurdu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Dünya gündemine oturan olay! Genç model canlı yayında kendisini vajinasından vurdu

ABD'nin Connecticut eyaletinde meydana gelen olay, dünya gündemine oturdu. Lauren Hunter Daman isimli model, cinsel içerikli bir site için video ürettiği sırada kendisini yanlışlıkla vajinasından vurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinin Thomaston kentindeki olay bir anda dünya gündemine oturdu. Cinsel içerikli bir platform için çeşitli içerikler hazırlayan 27 yaşındaki Lauren Hunter Daman isimli model, yatak odasında ölü olarak bulundu. İddialara göre Daman, cinsel içerikli site için video hazırlıyordu ve silah bir anda ateş aldı.

KAMERA KAYITTAYDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda kadını yatağında kanlar içerisinde buldu. Olayla ilgili açıklama yapan sağlık görevlisi, "Yatağında silahla oynadığı sırada kendisini vajinasından vurmuş" ifadelerini kullandı. Daman'ın kendisini vajinasından vurduğu anlarda kameraların da kayıtta olduğu iddia edildi.

ARKADAŞLARI DOĞRULADI

Feci olayın ardından konuşan Lauren Hunter Daman isimli kadının arkadaşları da yaşananları doğruladı. Arkadaşları, genç kadının cinsel içerikli bir site için para karşılığında video ürettiğini belirtti. Kadının elindeki silahın da arkadaşlarından Jordan Allen'a ait olduğu ifade edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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