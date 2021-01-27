Dünya Gümrük Günü
27.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:12
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Hayrettin Yıldırım, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Payas Kaymakamı Polat Kara'yı ziyaret etti.
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Müdürü Hayrettin Yıldırım, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Payas Kaymakamı Polat Kara'yı ziyaret etti.
Yıldırım, ziyarette, her yıl 26 Ocak'ın "Dünya Gümrük Günü" olarak kutlandığını belirtti.
Kaymakam Kara da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önemli görev üstlenen gümrük teşkilatının gününü kutladı.
Konuşmalarından ardından Yıldırım, ziyaretin anısına Kara'ya plaket verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman