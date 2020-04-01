Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İran, Dünya, Güncel

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 880 bini aştı. Kovid-19 nedeniyle 42 bin 340 kişi hayatını kaybederken, 178 bin 335 kişi iyileşti.

01.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:55
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı

Çin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 880 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 859 bin 800'e ulaştı.

42 BİN 340 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 42 bin 340 hayatını kaybederken 178 bin 335 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 312, Hong Kong'da 4, İtalya'da 12 bin 428, İspanya'da 8 bin 464, ABD'de 4 bin 55, Fransa'da 3 bin 523, İran'da 2 bin 898, İngiltere'de 1789, Hollanda'da 1039, Almanya'da 775, Belçika'da 705, İsviçre'de 433, Türkiye'de 214, Brezilya'da 202, İsveç'te 180, Güney Kore'de 165, Portekiz'de 160, Endonezya'da 136, Avusturya'da 128, Kanada'da 101, Danimarka'da 90, Filipinler'de 88, Romanya'da 82, Ekvador'da 79, İrlanda'da 71, Japonya'da 68, Dominik Cumhuriyeti'nde 51 ve Irak'ta 50 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI BİNİ GEÇEN ÜLKELER

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 188 bin 592, İtalya 105 bin 792, İspanya 95 bin 923, Çin ana karası 81 bin 554, Almanya 71 bin 808, Fransa 52 bin 128, İran 44 bin 605, İngiltere 25 bin 150, İsviçre 16 bin 605, Türkiye 13 bin 531, Belçika 12 bin 775, Hollanda 12 bin 595, Avusturya 10 bin 192, Güney Kore 9 bin 887, Kanada 8 bin 612, Portekiz 7 bin 443, Brezilya 5 bin 812, İsrail 5 bin 591, Avustralya 4 bin 862, Norveç 4 bin 643, İsveç 4 bin 435, Çekya 3 bin 308, İrlanda 3 bin 235, Japonya 2 bin 890, Danimarka 2 bin 860, Malezya 2 bin 766, Şili 2 bin 738, Rusya 2 bin 337, Polonya 2 bin 311, Ekvador 2 bin 302, Romanya 2 bin 245, Lüksemburg 2 bin 178, Filipinler 2 bin 84, Pakistan 2 bin 42, Tayland 1771, Hindistan 1590, Suudi Arabistan 1563, Endonezya 1528, Finlandiya 1418, Güney Afrika Cumhuriyeti 1353, Yunanistan 1314, Meksika 1215, Panama 1181, İzlanda 1135, Dominik Cumhuriyeti 1109, Peru 1065 ve Arjantin 1054"

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Tüm dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 859 bini aştı

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