Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı - Haberler
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BBC

Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

BBC - Haberler | Dünya
Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

Fransa'da, Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, yaklaşık 2,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmanın ardından hazırladıkları raporu kamuoyuna açıkladı.

Fransa'da, Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, yaklaşık 2,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmanın ardından hazırladıkları raporu kamuoyuna açıkladı.

Jean-Marc Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.

Sauve, bu rakamın, Katolik Kilisesi'ne bağlı çeşitli kurumlardaki mağduriyetler de hesaba katıldığında 330 bine çıkmış olabileceğini belirtti.

Komisyonun yaklaşık 2 bin 500 sayfalık raporunda Katolik Kilisesi, cinsel istismar konusunda gerekli önlemleri almamakla suçlandı.

Katolik Kilisesi'ne yapılan tavsiyeler arasında ise günah çıkarma işleminde gizliliğin sınırlandırılması da var.

Rapora göre cinsel istismar vakalarının yaklaşık 3 bini kanıtlandı. Suçlanan rahiplerin ve diğer din adamlarının sayısı 115 bin olsa da, bu rakamın çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Raporda ayrıca mağdurların yüzde 60'ının, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde duygusal açıdan ve seks yaşamlarında ciddi sorunlar yaşadıkları vurgulandı.

Fransa Katolik Kilisesi'nden bir yetkili, bulguların "korkunç ve utandırıcı" olduğunu söyledi ve af diledi.

BBC Paris Muhabiri Hugh Schofield, Fransa toplumu için rapordaki bulguları sindirmenin çok zor olacağı ve raporun "sersemletici" nitelikte olduğu görüşünde.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu, çalışmaları Katolik Kilisesi tarafından finanse edilen bir kurum.

Komisyon üyeleri, rapor için 2,5 yıl boyunca hem cinsel istismar mağdurlarıyla görüştü hem de Katolik Kilisesi'nin arşivlerince incelemeler yaptı.

Raporda suçlananların çoğunun ise Fransa yasaları gereği yargılanamayacak yaşta oldukları düşünülüyor.

Fransa'da kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı

BBC
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