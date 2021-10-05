Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum - Haberler
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Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum

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Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Joe isimli adam, bulunduğu talep yüzünden şaşkınlığa neden oldu. Joe, karısı Kathy'nin başka erkeklerle ilişki yaşamasından mutluluk duyduğunu ve başkasından doğuracağı bir çocuğu büyütmek istediğini söyledi.

Abd'de yaşayan 51 yaşındaki Joe isimli adamın evlilik hayatıyla ilgili sözleri büyük şaşkınlık yarattı. Joe, 28 yaşındaki eşi Kathy'nin başka erkeklerle ilişki yaşamasından dolayı mutluluk duyduğunu ve bundan rahatsız olmadığını söyledi. Joe, açıklamalarında biraz daha ileri giderek, sansasyon yaratan talepte bulundu.

"ÇOCUK YAPARLARSA BAKARIM"

Joe, karısının başka bir erkekten çocuk dünyaya getirmesi durumunda buna saygı duyacağını ve karısının çocuğunu zevkle büyüteceğini dile getirdi. Joe, karısının donör yoluyla hamile kalmasını istemediğini çünkü buna izin vermediğini de sözlerine ekledi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Joe isimli adamın anlattıkları, sosyal medyada da sansasyona neden oldu. Bazı kullanıcıları, insanların yatak odası sırlarını ortalığa saçmasının yanlış olduğunu vurguladı.

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