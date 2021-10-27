Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması pes dedirtti - Haberler
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Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması pes dedirtti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi,

Matthew Cawston isimli adam, yağmurdan kaçan bir kadını evinde ağırladı. Arkadaşı olan kadının kanepede olduğu sırada kadına tecavüz eden Matthew Cawston, ertesi gün kendisini arayıp, "Bana tecavüz ettin mi?" diye soran kadına, "Azgındım, üzgünüm" dedi.

İngiltere'nin Preston Crown Court bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Matthew Cawston isimli adam, daha evvelden de tanıdığı bir kadını yağmurda ıslanmaması için evine davet etti. Genç kadın da yağmurun şiddetlenmesi nedeniyle Cawston'ın teklifini kabul ederek eve geçti.

Cawston, arkadaşını kanepede bıraktıktan sonra uyumaya geçti. Ancak bir kaç saat sonra yeniden kadının yanına geldi ve pijamasını indirdiği kadınla zorla ilişkiye girdi. Bu sırada kadın uyandı ve Cawston'a ne yaptığını sordu. Fakat uykusu nedeniyle olanları tam anlayamadı.

Durumdan şüphelenen kadın, ertesi gün Cawston'u aradı ve kendisiyle zorla ilişkiye girip girmediğini sordu. Cawston da kadından, kendisini şikayet etmeyeceği yönünde söz aldıktan sonra "Evet yaptım, azgındım. Bunun için üzgünüm" dedi.

Genç kadın, olayla ilgili polis merkezine giderek şikayette bulundu. Hemen harekete geçen polis ekipleri, Cawston'u gözaltına aldı ve cezaevine gönderdi.

Cawston çıkarıldığı mahkemede verdiği savunmasında kadına tecavüz etmediğini söyledi. Fakat daha sonra delillerin kadın lehine olmasının ardından tecavüzü kabul etti ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, yaşananları göz önünde bulundurarak Matthew Cawston'u 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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