Dünyanın konuştuğu video! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video, tartışmalara yol açtı. Connor isimli kullanıcı tarafından 15 Ekim tarihinde sisteme yüklenen videoda, büyük kıllı bir yaratık görülüyor. Videoyu izleyen bazı kişiler, bunun koca ayak olduğu yorumunda bulundu.

ISRARLA KURT ADAM OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR

Video ile ilgili bir diğer görüş ise görüntülerdeki canlının kurt adam olduğu. Ormanda kaydedilen görüntülerde, yaratığın kendisini çeken kameraya doğru yöneldiği ve ardından saldırıya geçtiği görülüyor.

"DEĞİŞİM GEÇİRMİŞ GORİL DE OLABİLİR"

Hayvanla ilgili görüşler bunlarla da sınırlı değil. TikTok kullanıcıları, anormal bir durumun olmadığını ve görüntülerdeki canlının "değişim geçirmiş bir goril" olabileceğini savundu. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren videoyla ilgili tartışmalar sürüyor.

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