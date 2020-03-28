"Dünya Dayanışma Saati" etkinliği Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Brandenburg Kapısı'nın ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Brandenburg Kapısı'nın ışıkları bir saat süreyle kapatıldı. Kaynak: AA