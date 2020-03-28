"Dünya Dayanışma Saati" etkinliği
Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Brandenburg Kapısı'nın ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.
28.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:20
Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği çerçevesinde, tarihi Brandenburg Kapısı'nın ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.
Kaynak: AA