Dağıtım aracından inen gizemli kadın, şoförü işinden etti - Haberler
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Dağıtım aracından inen gizemli kadın, şoförü işinden etti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

ABD'nin Florida eyaletinde Amazon'a ait bir dağıtım aracından yarı çıplak bir kadın indi. O anlar kameralarca kaydedilirken, görüntü nedeniyle şoför işinden oldu.

Florida'da Amazon'a ait bir dağıtım aracından siyah mini elbiseli yarı çıplak bir kadının çıktığı ana ait görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca şoför işten atıldı.

ETRAFINI KONTROL ETTİ

Görüntüde, kadının aracın arka kısmından indiği ve araçtan indikten sonra etrafı kontrol ettiği görülüyor. Geçen hafta TikTok'ta paylaşılan video, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

ŞOFÖR İŞTEN ATILDI

Görüntüler hakkında amazon yetkilileri soruşturma başlattı. Soruşturmada tespit edilen şoför işten kovulurken kadının kim olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
Fakır:belliki dağıtım aracında zevkli anlar yaşanmış
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Metin Yalcin:Sürücü kadını dağıtmış :-)
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