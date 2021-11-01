Dağıtım aracından inen gizemli kadın, şoförü işinden etti
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya
ABD'nin Florida eyaletinde Amazon'a ait bir dağıtım aracından yarı çıplak bir kadın indi. O anlar kameralarca kaydedilirken, görüntü nedeniyle şoför işinden oldu.
Florida'da Amazon'a ait bir dağıtım aracından siyah mini elbiseli yarı çıplak bir kadının çıktığı ana ait görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca şoför işten atıldı.
ETRAFINI KONTROL ETTİ
Görüntüde, kadının aracın arka kısmından indiği ve araçtan indikten sonra etrafı kontrol ettiği görülüyor. Geçen hafta TikTok'ta paylaşılan video, milyonlarca kişi tarafından izlendi.
ŞOFÖR İŞTEN ATILDI
Görüntüler hakkında amazon yetkilileri soruşturma başlattı. Soruşturmada tespit edilen şoför işten kovulurken kadının kim olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet