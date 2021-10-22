Cumhurbaşkanı adayı asistanıyla görüntülendi, fotoğrafı yayınlayan yayın yönetmeni görevden alındı
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Irkçı ve Müslüman karşıtı söylemleriyle tartışmalara konu olan Fransa'nın sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'ın asistanıyla sarmaş dolşa fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Ülkede büyük yankı uyandıran fotoğrafı yayınlayan yayın yönetmeni ise görevden alındı.
Fransa'da yayımlanan haftalık dergi Paris Match'ın yayın yönetmeniHerve Gattegno görevden alındı. Gettegno'nun görevden alınma sebebiderginin kapağında Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un fotoğrafını vermiş olması.
ÜLKEDE KRİZE NEDEN OLDU
Fotoğrafta 63 yaşındaki Eric Zemmour, asistanı olan Sarah Knafo ile bulunuyor. 28 yaşındaki Sarah ile denizde sarılarak çekilmiş fotoğraf ülkede krize sebep oldu.
YAYIN YÖNETMENİNİN BAŞINI YEDİ
Fotoğrafı yayınlayan Paris Match'in yayın yönetmeni Herve Gattegno ise görevinden alındı. Evli olan Zemmour'un bu fotoğraftan dolayı yasalsüreç başlatacağı belirtildi. Herve Gattegno'nun yerine ise Patrick Mahe ile Jerome Bellay getirildi.
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