Çocuğuyla intihara kalkışan kadının otobüs şoförü tarafından kurtarılma anı kamerada - Haberler
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Çocuğuyla intihara kalkışan kadının otobüs şoförü tarafından kurtarılma anı kamerada

Xinhua - Haberler | Dünya
Çocuğuyla intihara kalkışan kadının otobüs şoförü tarafından kurtarılma anı kamerada

Çocuğuyla birlikte intihar teşebbüsünde bulunan kadını otobüs şoförü kurtardı

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da küçük yaştaki oğluyla birlikte bir köprüden aşağı atlamak isteyen bir kadın, yoldan geçmekte olan bir otobüs şoförü tarafından kurtarıldı.

Otobüsü durduran sürücü, arkadan yaklaşarak kadını güvenli bir yere çekti.

Kadın ve oğlunun şu anda güvende olduğu bildirildi.

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