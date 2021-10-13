Çin, koronanın kökenini bulmak için harekete geçti! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği toplandı
Çin, yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs pandemisinin kökenini bulmak için harekete geçti. Koronanın çıkış noktası olan Wuhan şehrinden bugüne kadar 200 bin fazla kan örneği toplayan Çin, bu durumun virüsün kaynağını belirlemeye yardımcı olacağını duyurdu.
Yaklaşık iki yıldır tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi nedeniyle 4,8 milyon kişi hayatını kaybederken, virüsün nereden çıktığıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bugüne kadar Çin, birçok suçlama altında kalırken, virüsün ilk kez Wuhan'da bir laboratuvarda çıktığı öne sürülmüştü.
Çin, koronavirüs pandemisinin kökenlerine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Wuhan şehrinden on binlerce kan örneğinin toplandığını açıkladı. Tüm dünyanın şeffaflık çağrıları yaptığı ülke, araştırmalar sonunda koronavirüsün çıkış noktasını bulmayı hedefliyor.
Dünya Sağlık Örgütü, bugüne kadar 200 binden fazla kan örneğinin toplandığını açıklarken, bu durumun virüsün kaynağını belirlemeye yardımcı olacağını duyurdu. Şu an Wuhan Kan Merkezi'nde tutulan kan örneklerinin iki yıl boyunca saklandığı açıklandı. Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlık kıdemli üyesi Yanzhong Huang, "Bu durum, pandeminin zamanlamasını anlamamıza yardımcı olmak için dünyada gördüğümüz en yakın gerçek zamanlı örnekleri sağlıyor" diye konuştu.
Columbia Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Maureen Miller ise "Kan numuneleri kesinlikle çok önemli bilgiler içeriyor. Çin yabancı uzmanların süreci gözlemlemelerine izin vermeli. Hiç kimse, en azından nitelikli gözlemciler olmadıkça, Çin'in bildirdiği sonuçlara inanmayacak" dedi.
Liang, dünyada ilk bildirilen vakanın 8 Aralık'ta Wuhan'da kayıtlara geçmesine rağmen, "Araştırmamız ve Çinli bilim insanlarının önceki makaleleri tam olarak şunu gösteriyor. İlk vaka muhtemelen 8 Aralık'ta ortaya çıkmadı. Daha önce meydana gelen başka vakalar olabilir" dedi.